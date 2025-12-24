Essere cittadini liberi, prima che sportivi: le storie di Khosravi, Mehdipour e Rabiei

La medaglia d’oro di essere sé stessi. Gli atleti iraniani in fuga dal regime

Dayon Rabiei, atleta di muay thai, durante una manifestazione dell'Associazione degli atleti iraniani per la libertà: scappato dal suo paese, oggi vive ad Amburgo (FOTO: Instagram / @dayondal)
Diana Ligorio
24 dicembre 2025 • 07:00Aggiornato, 24 dicembre 2025 • 12:42

Il karateka Anshan Khosravi, da Stoccolma: «Ci viene chiesto di rappresentare un’ideologia imposta, non il popolo. Scappare era l’unico modo, dovevo scegliere che essere umano diventare». Kasra Mehdipour, campione di taekwondo oggi a Berlino: «Il governo abusa della nostra popolarità imponendoci di essere espressione del potere». Dayon Rabiei e il muay thai come cura dopo le molestie del suo coach: «Mi è stato ordinato di ritirarmi per non lottare contro un israeliano. Solo con la caduta del regime potremo ripristinare libertà, trasparenza e pari opportunità»

«Come due monti si levarono l’un contro l’altro quei leoni; e nessuno dei due cedette, né si stancò della lotta con l’altro»: è l’ultimo verso che Anshan legge prima di lasciare l’Iran, un biglietto di sola andata per l’Europa in tasca e un kindle con l’opera di Ferdowsi nello zaino. Più volte il grande poeta epico persiano ha descritto la lotta corpo a corpo, un’antica tradizione della cultura iraniana. Un modo di cercare il proprio posto nel mondo. Anshan passa per i monti Zakros, nello stomac

Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.