La medaglia d’oro di essere sé stessi. Gli atleti iraniani in fuga dal regime

Il karateka Anshan Khosravi, da Stoccolma: «Ci viene chiesto di rappresentare un’ideologia imposta, non il popolo. Scappare era l’unico modo, dovevo scegliere che essere umano diventare». Kasra Mehdipour, campione di taekwondo oggi a Berlino: «Il governo abusa della nostra popolarità imponendoci di essere espressione del potere». Dayon Rabiei e il muay thai come cura dopo le molestie del suo coach: «Mi è stato ordinato di ritirarmi per non lottare contro un israeliano. Solo con la caduta del regime potremo ripristinare libertà, trasparenza e pari opportunità»