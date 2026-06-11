Azteca ieri, oggi e domani: il Mondiale dei contrasti parte nel tempio del calcio messicano

Dalla Partita del secolo alla Mano de Dios, lo stadio simbolo di Città del Messico diventa il primo impianto della storia a ospitare tre edizioni della Coppa del mondo. Tra allarmi sulla stabilità dell’infrastruttura, battaglie sul nome e il messaggio della presidente Sheinbaum, il paese prova a raccontare un calcio diverso e a distinguersi dall’America di Trump

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Azteca. Basta la parola. Per secoli il ricordo di una civiltà, da 60 anni anche uno stadio. E che stadio! Si potrebbe cominciare dando un’occhiata a un muro dell’impianto dove si «rende omaggio alle selezioni di Italia e Germania, protagoniste nel Mondiale 1970 della partita del secolo». Ma sì, il mitico 4-3 di Riva e Rivera, e non solo loro, ai supplementari. E 16 anni dopo, un nome, Diego Armando Maradona, la mano de Dios ma anche l’azione in cui slalomeggiò fra un inglese e l’altro prima di s