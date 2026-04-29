reportage – il corteo il 1° maggio

«Speculazione, danni ambientali e bugie»: Bagnoli ancora in piazza contro l’America’s Cup

Foto di Rosa Battaglia
Foto di Rosa Battaglia
Foto di Rosa Battaglia
Riccardo Rosa
29 aprile 2026 • 07:00

Per buona parte del Novecento, in questi luoghi la vita ha gravitato intorno a un polo industriale che al suo picco ha dato lavoro a oltre 20mila famiglie. Per la Coppa sono previsti una serie di interventi di bonifica e rigenerazione, compreso un porto turistico a discapito del mare per tutti: «Piani urbanistici stravolti e carte in tavola cambiate grazie a deroghe e poteri commissariali», denunciano i comitati. Così si prepara un nuovo corteo: «Opere temporanee? Basta con questa favola»

Non sarà un primo maggio qualsiasi, quello organizzato quest’anno a Napoli, dove è in programma un corteo promosso dalle realtà politiche di base che operano a Bagnoli, ma a cui hanno aderito i centri sociali cittadini, le associazioni ambientaliste, la rete che supporta la resistenza palestinese, molti collettivi studenteschi e i principali sindacati di base. La manifestazione partirà da Fuorigrotta e raggiungerà il quartiere flegreo, dove già 5mila persone avevano sfilato a febbraio contro i l

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Riccardo Rosa