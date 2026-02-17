«Torna a casa tua, arriva l’Ice»: l’ombra degli abusi psicologici agita il basket universitario Usa

«Non mi piace come giochi, ma farei uscire mio figlio con te». Sei ex giocatrici della squadra di basket femminile dell’università di Pittsburgh accusano il coach statunitense Tory Verdi di reiterati abusi psicologici e la stessa università di non essere intervenuta. Mentre la NCAA celebra un passo avanti storico verso l'equità economica, il sistema che dovrebbe proteggere queste atlete mostra crepe profonde

«Tornatene a casa tua che sta arrivando l’Ice». Questa è una delle pesanti frasi che fa tremare il mondo del basket femminile universitario degli Stati Uniti e che fa alzare la guardia alla NCAA, l’organizzazione senza scopo di lucro che gestisce le attività sportive dei college statunitensi e fondata nei primi del ‘900 da Theodore Roosevelt. Proprio da questa frase tagliente, nata in un contesto sportivo, si basa l’accusa mossa da sei ex giocatrici della squadra di basket femminile dell’univers