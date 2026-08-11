la querelle sul doppio incarico

Bianchedi tra Coni e Figc, il nodo dell’incompatibilità dei ruoli

Diana Bianchedi e, sullo sfondo, il presidente della Figc Giovanni Malagò (FOTO ANSA)
Diana Bianchedi e, sullo sfondo, il presidente della Figc Giovanni Malagò (FOTO ANSA)
Diana Bianchedi e, sullo sfondo, il presidente della Figc Giovanni Malagò (FOTO ANSA)
Vitalba Azzollinigiurista
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11 agosto 2026 • 13:00

La nuova capo delegazione azzurra è anche vicepresidente vicaria dell’ente olimpico, che esercita poteri di controllo sulle federazioni. La sovrapposizione solleva dubbi su un possibile conflitto di interessi e richiede chiarimenti formali. Sarebbe stato opportuno evitare un intreccio che può creare imbarazzi in un settore, il calcio italiano, che di certo non ne ha bisogno

Diana Bianchedi ha un curriculum che ne attesta l’indubbia competenza. Due volte campionessa olimpica di scherma, laureata in medicina e specializzata in medicina dello sport, con una lunga esperienza ai vertici dello sport italiano, dal giugno 2025 è vicepresidente vicaria del Coni. Ora è stata scelta da Giovanni Malagò, presidente della Figc, come nuova capo delegazione della Nazionale di calcio. Ma l’incrocio tra i due ruoli pone un problema: Bianchedi rischia di trovarsi contemporaneamente d

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.