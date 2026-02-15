La loro immagine è così potente perché sono libere

L’importanza della rivalità femminile Brignone-Goggia: dove le classifiche non importano

Antonella Bellutti
15 febbraio 2026 • 19:25Aggiornato, 15 febbraio 2026 • 19:26

Non conta chi ha vinto di più: nei grandi binomi della storia dello sport non c’è mai stata perfetta simmetria. Coppi e Bartali non avevano lo stesso palmarès. Federer e Nadal neppure. Il dualismo nasce dalla convivenza nella stessa era agonistica, dalla capacità appassionare, di catturare l’attenzione, di ispirare

Oggi, sarebbe forse il momento più facile per cristallizzare il confronto epocale tra Federica Brignone e Sofia Goggia in una classifica di merito. Si potrebbe semplicemente contare le medaglie, i titoli, le Coppe del Mondo. Forse anche il numero degli infortuni, delle ossa e dei legamenti rotti. O cercare degli indicatori per stabilire quali demoni, che minavano la serenità delle due campionesse alla vigilia di questi Giochi, fossero i più tossici da gestire psicologicamente. Quanto è dura dove

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico