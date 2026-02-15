L’importanza della rivalità femminile Brignone-Goggia: dove le classifiche non importano

Non conta chi ha vinto di più: nei grandi binomi della storia dello sport non c’è mai stata perfetta simmetria. Coppi e Bartali non avevano lo stesso palmarès. Federer e Nadal neppure. Il dualismo nasce dalla convivenza nella stessa era agonistica, dalla capacità appassionare, di catturare l’attenzione, di ispirare
Oggi, sarebbe forse il momento più facile per cristallizzare il confronto epocale tra Federica Brignone e Sofia Goggia in una classifica di merito. Si potrebbe semplicemente contare le medaglie, i titoli, le Coppe del Mondo. Forse anche il numero degli infortuni, delle ossa e dei legamenti rotti. O cercare degli indicatori per stabilire quali demoni, che minavano la serenità delle due campionesse alla vigilia di questi Giochi, fossero i più tossici da gestire psicologicamente. Quanto è dura dove