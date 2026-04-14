il modello del calcio femminile

Vere professioniste o false dilettanti? La finzione che nega i diritti alle atlete

Antonella Bellutti
14 aprile 2026 • 07:00

Martedì 14 aprile la Nazionale femminile scende in campo contro la Serbia per scalare il girone che dà accesso ai Mondiali 2027. Le calciatrici sono professioniste dal 2022, ma proprio l’ormai ex presidente Gravina, protagonista di quelle sfortunate frasi dopo la partita con la Bosnia, voleva bloccare la riforma del lavoro sportivo. Il professionismo femminile ha mostrato che il problema non è la sostenibilità ma la volontà, non è il mercato ma la cultura

Per una Nazionale che non ce l’ha fatta, un’altra ancora se la deve giocare. «L’Italia fuori dai Mondiali» è il messaggio che rimbalza nell’informazione da quando gli azzurri del calcio hanno perso la partita con la Bosnia e, con essa, la qualificazione alla rassegna iridata per la terza volta consecutiva. È però un messaggio a metà che, ancora, pretende di essere il tutto: espressione di un’identificazione totale tra “Italia” e “maschile”. Forse non tutti sanno che martedì 14 aprile saranno le

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Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico