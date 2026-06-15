L’Italia che punta ai Mondiali, Giugliano: «Lo vogliamo tutte»

La capitana della Roma femminile di calcio festeggia un anno straordinario (scudetto e Coppa Italia) e aspetta il sorteggio del 18 giugno per i play off che si giocheranno in autunno. La Nazionale di Soncin punta a qualificarsi per Brasile 2027. Un messaggio ai dirigenti della FIGC e delle società, ai tifosi: «Continuate a credere nel nostro movimento. C’è bisogno di sostegno e impegno per continuare a farlo crescere»