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L’Italia che punta ai Mondiali, Giugliano: «Lo vogliamo tutte»

Lia Capizzi
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15 giugno 2026 • 20:04

La capitana della Roma femminile di calcio festeggia un anno straordinario (scudetto e Coppa Italia) e aspetta il sorteggio del 18 giugno per i play off che si giocheranno in autunno. La Nazionale di Soncin punta a qualificarsi per Brasile 2027. Un messaggio ai dirigenti della FIGC e delle società, ai tifosi: «Continuate a credere nel nostro movimento. C’è bisogno di sostegno e impegno per continuare a farlo crescere»

Sogni e luci nel mezzo di un anno meraviglioso. Da tempo è considerata il simbolo del nostro calcio femminile, due anni fa è stata la prima italiana inserita nella lista delle 30 candidate al Pallone d’Oro, ma questo 2026 si candida già a essere un anno memorabile per Manuela Giugliano. In campo e fuori: i trofei alzati al cielo, il traguardo delle 100 presenze con la maglia azzurra (103 al momento), un ruolo come commentatrice tecnica in televisione, una fede che tra breve indosserà all’anulare

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Lia Capizzi
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Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping