Le donne che fecero l’impresa, negli Usa del soccer il calcio femminile non è morto

I Mondiali americani hanno offerto una vetrina alla nazionale maschile e a un movimento che, anche grazie all’arrivo di grandi campioni come Messi, ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico Usa. Ma negli ultimi trent’anni sono state le donne a vincere. E oggi, anche se non se ne parla molto, la loro eredità è più viva che mai. Come dimostra il caso di New York e del Gotham FC
New York – Ci voleva Zohran Mamdani per riportare sotto i riflettori il calcio femminile americano nell’estate dei Mondiali. È accaduto qualche giorno prima della finale vinta dalla Spagna contro l’Argentina. E a poco più di venti chilometri metri dal MetLife Stadium del New Jersey, palcoscenico dell’atto conclusivo della Coppa del mondo. EPA Lo scorso 15 luglio, al Citi Field di New York City, la casa dei Mets, il baseball ha lasciato spazio al calcio e a 42.175 persone che hanno riempito ogn