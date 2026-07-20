Le donne che fecero l’impresa, negli Usa del soccer il calcio femminile non è morto

I Mondiali americani hanno offerto una vetrina alla nazionale maschile e a un movimento che, anche grazie all’arrivo di grandi campioni come Messi, ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico Usa. Ma negli ultimi trent’anni sono state le donne a vincere. E oggi, anche se non se ne parla molto, la loro eredità è più viva che mai. Come dimostra il caso di New York e del Gotham FC