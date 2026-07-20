cronaca di una serata speciale a new york

Le donne che fecero l’impresa, negli Usa del soccer il calcio femminile non è morto

Maria Michela D’Alessandro
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20 luglio 2026 • 20:07

I Mondiali americani hanno offerto una vetrina alla nazionale maschile e a un movimento che, anche grazie all’arrivo di grandi campioni come Messi, ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico Usa. Ma negli ultimi trent’anni sono state le donne a vincere. E oggi, anche se non se ne parla molto, la loro eredità è più viva che mai. Come dimostra il caso di New York e del Gotham FC

New York – Ci voleva Zohran Mamdani per riportare sotto i riflettori il calcio femminile americano nell’estate dei Mondiali. È accaduto qualche giorno prima della finale vinta dalla Spagna contro l’Argentina. E a poco più di venti chilometri metri dal MetLife Stadium del New Jersey, palcoscenico dell’atto conclusivo della Coppa del mondo.  EPA Lo scorso 15 luglio, al Citi Field di New York City, la casa dei Mets, il baseball ha lasciato spazio al calcio e a 42.175 persone che hanno riempito ogn

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.