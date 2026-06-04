Giugno è il mese per i maghi dei numeri: l’altro “campionato” di calcio è quello dei conti

Sembrerebbe la silly season del pallone, quella che precede luglio e l’avvio della preparazione pre-campionato. E invece si tratta del momento decisivo dell’annata, quando le società devono piazzare i conti in linea di galleggiamento e presentarsi con le carte in regola per ottenere l’accesso alle competizioni nazionali e Uefa. Per questa prova costume il metodo più facile e diretto sono le plusvalenze