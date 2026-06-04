Fare “penitenza” per tornare a peccare

Giugno è il mese per i maghi dei numeri: l’altro “campionato” di calcio è quello dei conti

Rafael Leão ha dichiarato di voler lasciare il Milan. Il prezzo si aggira sui 50 milioni: il minimo per inserire una plusvalenza a bilancio è di circa 11 milioni (FOTO ANSA)
Rafael Leão ha dichiarato di voler lasciare il Milan. Il prezzo si aggira sui 50 milioni: il minimo per inserire una plusvalenza a bilancio è di circa 11 milioni (FOTO ANSA)
Rafael Leão ha dichiarato di voler lasciare il Milan. Il prezzo si aggira sui 50 milioni: il minimo per inserire una plusvalenza a bilancio è di circa 11 milioni (FOTO ANSA)
Pippo Russo
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04 giugno 2026 • 17:56

Sembrerebbe la silly season del pallone, quella che precede luglio e l’avvio della preparazione pre-campionato. E invece si tratta del momento decisivo dell’annata, quando le società devono piazzare i conti in linea di galleggiamento e presentarsi con le carte in regola per ottenere l’accesso alle competizioni nazionali e Uefa. Per questa prova costume il metodo più facile e diretto sono le plusvalenze

Nel mese di vuoto si gioca il campionato più impegnativo. Giugno, quei 30 giorni che piazzano una frattura nella continuità del calendario calcistico. Il terrain vague entrando nel quale si prende il vezzo di etichettare come “l’anno scorso” ciò che avveniva soltanto due settimane fa. Sembrerebbe la silly season del pallone, quella che precede luglio e l’avvio della preparazione pre-campionato. E invece si tratta del momento davvero decisivo dell’annata, l’unica sutura nel mondo del calcio che d

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Pippo Russo
Pippo Russo
Pippo Russo

Sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università di Firenze