Giugno è il mese per i maghi dei numeri: l’altro “campionato” di calcio è quello dei conti

Sembrerebbe la silly season del pallone, quella che precede luglio e l’avvio della preparazione pre-campionato. E invece si tratta del momento decisivo dell’annata, quando le società devono piazzare i conti in linea di galleggiamento e presentarsi con le carte in regola per ottenere l’accesso alle competizioni nazionali e Uefa. Per questa prova costume il metodo più facile e diretto sono le plusvalenze
Nel mese di vuoto si gioca il campionato più impegnativo. Giugno, quei 30 giorni che piazzano una frattura nella continuità del calendario calcistico. Il terrain vague entrando nel quale si prende il vezzo di etichettare come “l’anno scorso” ciò che avveniva soltanto due settimane fa. Sembrerebbe la silly season del pallone, quella che precede luglio e l’avvio della preparazione pre-campionato. E invece si tratta del momento davvero decisivo dell’annata, l’unica sutura nel mondo del calcio che d