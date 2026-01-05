Oltre le modifiche che l’ifab discuterà il 20 gennaio

Infrazioni, tempi effettivi e niente palla ai portieri: chi vuole nuove regole nel calcio

Il 20 gennaio l'Ifab si riunirà per discutere di eventuali modifiche al regolamento del calcio (FOTO ANSA)
Lorenzo Longhi
05 gennaio 2026 • 20:13

Il pallone si è evoluto nella sua storia, sia come regolamento che come consuetudini, ma c’è chi vorrebbe cambiamenti strutturali. La proposta estrema del cileno Pellegrini, che suggerisce di impedire alla palla di tornare nella propria metà campo, e l’influenza crescente del calcio a 5. Il basket e il volley insegnano che cambiare non è un tabù

Alle cinque sostituzioni abbiamo fatto l’abitudine: un’emergenza eccezionale nata in pandemia è diventata ordinarietà. Se si considera che oggi si può cambiare mezza squadra durante una partita mentre, sino al 1954, le sostituzioni non erano permesse, è evidente quanto il calcio si sia evoluto nella sua storia, sia in termini di regolamento che di consuetudini. A livello tecnologico, poi, tralasciando lo sviluppo dei materiali, il Var - che ha aumentato la distanza tra professionismo e periferia

Lorenzo Longhi

Giornalista, scrive principalmente di sport e di ciò che vi ruota attorno. È anche saggista per le opere Treccani.