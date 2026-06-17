Il pallone rotola anche alla fine del mondo: la nuova Oceania del calcio

La lega ha segnato l'ingresso del Pacifico nell'era del professionismo. Tra investimenti globali, identità maori, migrazioni e sviluppo giovanile, il calcio prova a ritagliarsi uno spazio in terre dominate dal rugby. Non mancano i timori per la perdita della genuinità con cui oggi viene vissuto qui questo sport. Il nostro viaggio ad Auckland per capire come il calcio stia diventando un motore di crescita sociale e culturale nelle isole del continente
AUCKLAND – Auckland, Aotearoa, 24 maggio 2026, ore 15:30 locali, una haka benaugurante pervade l’Eden Park, uno dei templi dello sport mondiale, e dà il segnale che sta per cominciare la finale della OFC Professional League 2026, il primo campionato professionistico d’Oceania. In campo si affrontano Auckland FC, neozelandese, e South Melbourne FC, australiana. Lo stadio della prima storica finale è il teatro di casa dove scendono in campo di solito gli All Blacks, la nazionale di rugby a 15 più