Il pallone rotola anche alla fine del mondo: la nuova Oceania del calcio

La lega ha segnato l'ingresso del Pacifico nell'era del professionismo. Tra investimenti globali, identità maori, migrazioni e sviluppo giovanile, il calcio prova a ritagliarsi uno spazio in terre dominate dal rugby. Non mancano i timori per la perdita della genuinità con cui oggi viene vissuto qui questo sport. Il nostro viaggio ad Auckland per capire come il calcio stia diventando un motore di crescita sociale e culturale nelle isole del continente