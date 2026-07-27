Hanno tutti torto, hanno tutti ragione. La Nazionale di calcio è nel pallone

Il duo di dirigenti non hanno visto altri nomi all’infuori di Pirlo. Tutto si azzera, tutto torna in gioco, tutte le soluzioni ridiventano possibili con il dilemma Mancini-Conte al centro del pronostico. Per Malagò, al di là del suo tentativo di conservare la nuova geografia della federazione, una cosa è ascoltare, l’altra è decidere