Hanno tutti torto, hanno tutti ragione. La Nazionale di calcio è nel pallone

Il duo di dirigenti non hanno visto altri nomi all’infuori di Pirlo. Tutto si azzera, tutto torna in gioco, tutte le soluzioni ridiventano possibili con il dilemma Mancini-Conte al centro del pronostico. Per Malagò, al di là del suo tentativo di conservare la nuova geografia della federazione, una cosa è ascoltare, l’altra è decidere
La caccia al tesoro, cioè al commissario tecnico che deve rilanciare la nazionale italiana di calcio, non è finita. Aspettate, serve un time out, magari un cooling break se vogliamo copiare il Mondiale. E pensare che poco più di un mese fa, alla vigilia delle elezioni in Federcalcio dopo la caduta nella voragine bosniaca e la mancata qualificazione iridata, la scelta del ct pareva essere la cosa più facile fra capitoli decisamente più complicati del programma elettorale. Sembrava che Giovanni Ma