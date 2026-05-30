La finale di Champions vista dall’Arsenal: l’apoteosi possibile nel solco elitario dell’Uefa

D’accordo Chapman, Highbury, Hornby e tutto il pantheon che ha reso i Gunners ciò che sono oggi. Eppure l’attualità dice anche che il club, negli ultimi 25 anni, è il paradigma perfetto dell’idea di calcio elitario disegnata dall’Uefa: da quando la competizione è stata allargata alle squadre non campioni nazionali, i londinesi hanno ottenuto uno status mai avuto in passato. Anche senza vincere