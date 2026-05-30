La finale di Champions vista dal Psg: la squadra-Hokusai che vince pensando al futuro

Alla terza finale in sei anni, i parigini hanno finalmente raggiunto lo status cercato con ossessione e denari. Dopo il fallimento del modello Nba - tante star e nessuna Coppa - e nonostante vivano di ondate grazie alla forza dei dribbling e del gioco verticale della coppia Kvara-Dembélé, hanno capito che il successo arriva con i calciatori di prospettiva. A Luis Enrique non servono i migliori, ma gli adatti
Alla sua terza finale di Champions League in sei anni, la seconda di seguito, il Paris Saint-Germain sembra aver raggiunto finalmente lo status che cercava con ossessione e denari: essere il nuovo Real Madrid, ovvero la Nasa del calcio. Non a caso ci riesce con un allenatore che sta tatuando il suo nome sulla pelle della storia del calcio: Luis Enrique. Dopo il fallimento del modello Nba - per brevità, tante star e nessuna Champions - ora per capire la forza del PSG prima del dribblomaniaco Khvi