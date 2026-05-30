La finale di Champions vista dal Psg: la squadra-Hokusai che vince pensando al futuro

Alla terza finale in sei anni, i parigini hanno finalmente raggiunto lo status cercato con ossessione e denari. Dopo il fallimento del modello Nba - tante star e nessuna Coppa - e nonostante vivano di ondate grazie alla forza dei dribbling e del gioco verticale della coppia Kvara-Dembélé, hanno capito che il successo arriva con i calciatori di prospettiva. A Luis Enrique non servono i migliori, ma gli adatti