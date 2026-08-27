I cantieri opposti di Norvegia e Turchia, che ora cercano spazio nella nuova Champions

Il sorteggio apre la stagione europea e porta in vetrina, accanto alle solite big five, due movimenti in grande crescita nonostante due strategie molto diverse. Se Bodø e Viking sono il risultato di un progetto federale con idee condivise e lavoro sui giovani, Fenerbahçe e Galatasaray di un sistema alimentato da capitali governativi, vantaggi fiscali e stadi
Non solo big five. Non solo Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Certo i cinque campionati più quotati si mangiano un'abbondante metà, 21 caselle sulle 36 a disposizione, della griglia di partenza della nuova Champions League battezzata dal sorteggio. Sorteggio che ha compilato anche il menu delle italiane: fra le otto sfide dell’Inter nella prima fase le più suggestive saranno quelle con il Real a Madrid e in casa con il Liverpool. Il Napoli giocherà in trasferta con Arsenal e City. Pe