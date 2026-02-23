Che meraviglia di Giochi, ma ora ne pagheremo i costi ambientali

L’atmosfera di Cortina e lo spettacolo delle Dolomiti hanno reso queste Olimpiadi le più belle da anni. Per un bilancio reale ci vorranno anni, ma già ora possiamo dire che l’impatto ambientale si aggira intorno ai 2,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, che causeranno la perdita di 5,5 km quadrati di manto nevoso
Le Olimpiadi hanno un effetto incantevole: fanno sembrare il mondo più grande e più piccolo allo stesso tempo. Ci sono cose che non cambiano mai, e sono le storie degli atleti, la loro strada per arrivare ai Giochi e il loro modo di affrontarli: trionfi, delusioni, sorpresa, polemiche, emozione, divertimento. Ma l’atmosfera di Cortina e lo spettacolo delle Dolomiti hanno reso queste Olimpiadi le più belle da anni. Anche se dalle due del pomeriggio alle sei di sera non c’era modo di sedersi al ta