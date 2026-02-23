Che meraviglia di Giochi, ma ora ne pagheremo i costi ambientali

true false

Le Olimpiadi hanno un effetto incantevole: fanno sembrare il mondo più grande e più piccolo allo stesso tempo. Ci sono cose che non cambiano mai, e sono le storie degli atleti, la loro strada per arrivare ai Giochi e il loro modo di affrontarli: trionfi, delusioni, sorpresa, polemiche, emozione, divertimento. Ma l’atmosfera di Cortina e lo spettacolo delle Dolomiti hanno reso queste Olimpiadi le più belle da anni. Anche se dalle due del pomeriggio alle sei di sera non c’era modo di sedersi al ta