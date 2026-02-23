Sport

Che meraviglia di Giochi, ma ora ne pagheremo i costi ambientali

Alessandra Giardini
23 febbraio 2026 • 07:00

L’atmosfera di Cortina e lo spettacolo delle Dolomiti hanno reso queste Olimpiadi le più belle da anni. Per un bilancio reale ci vorranno anni, ma già ora possiamo dire che l’impatto ambientale si aggira intorno ai 2,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, che causeranno la perdita di 5,5 km quadrati di manto nevoso

Le Olimpiadi hanno un effetto incantevole: fanno sembrare il mondo più grande e più piccolo allo stesso tempo. Ci sono cose che non cambiano mai, e sono le storie degli atleti, la loro strada per arrivare ai Giochi e il loro modo di affrontarli: trionfi, delusioni, sorpresa, polemiche, emozione, divertimento. Ma l’atmosfera di Cortina e lo spettacolo delle Dolomiti hanno reso queste Olimpiadi le più belle da anni. Anche se dalle due del pomeriggio alle sei di sera non c’era modo di sedersi al ta

Per continuare a leggere questo articolo

Alessandra Giardini
Alessandra Giardini
Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.