La morte del giovane Cheikh Touré: la piaga del football trafficking sulla pelle di chi sogna il calcio

La vicenda del portiere rapito e ucciso la settimana scorsa, attirato con la promessa di un provino e i cui genitori non hanno potuto pagare il riscatto di circa mille euro, mette in evidenza un fenomeno di sfruttamento diffuso, ma spesso ignorato. Sono almeno 15mila ogni anno i ragazzi che subiscono truffe, abusi o vere forme di tratta legate al calcio. Le regole Fifa esistono e sono stringenti, ma spesso sono ignorate. L’inerzia dei governi e dei club: quanto si è disposti a investire davvero per proteggere i giocatori?