Alex Čizmić
Alex Čizmić

Alex Čizmić

Giornalista sportivo, ha una newsletter sul calcio africano

Sport

La Coppa d’Africa cambia ancora. Si torna a giocare ogni due anni: il peso delle ingerenze di Fifa e Uefa

06 novembre 2026 • 15:03
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L’incubo è diventato abitudine: Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva

01 aprile 2026 • 00:51
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Oltre diaspora e limiti tecnici: per la Bosnia la partita con l’Italia è una «questione nazionale»

31 marzo 2026 • 07:00
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Successo e repressione: la Coppa d’Africa ha mostrato le due facce del nuovo Marocco

23 gennaio 2026 • 12:01
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Le polemiche arbitrali, gli scontri sugli spalti e le lacrime di Brahim Diaz: fotogrammi dalla finale di Coppa d’Africa

19 gennaio 2026 • 09:36
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Una Coppa d’Africa per Leoni: il Senegal può rovinare il sogno degli “amici” del Marocco

16 gennaio 2026 • 19:01
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Il «signor» Brahim Diaz, capofila della migrazione calcistica di ritorno verso l’Africa

14 gennaio 2026 • 07:00
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Formazione e competenza: così gli allenatori africani sono usciti dalla segregazione

09 gennaio 2026 • 12:29
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Tutte le pressioni su Salah: per diventare il re d’Egitto ora serve vincere la Coppa d’Africa

05 gennaio 2026 • 20:08
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«Il Sudan è vivo»: la fine del sogno in Coppa d’Africa e la ricerca di un futuro oltre la guerra

04 gennaio 2026 • 07:00
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