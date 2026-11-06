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Alex Čizmić
Giornalista sportivo, ha
una newsletter sul calcio africano
Sport
La Coppa d’Africa cambia ancora. Si torna a giocare ogni due anni: il peso delle ingerenze di Fifa e Uefa
06 novembre 2026 • 15:03
Sport
L’incubo è diventato abitudine: Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva
01 aprile 2026 • 00:51
Sport
Oltre diaspora e limiti tecnici: per la Bosnia la partita con l’Italia è una «questione nazionale»
31 marzo 2026 • 07:00
Sport
Successo e repressione: la Coppa d’Africa ha mostrato le due facce del nuovo Marocco
23 gennaio 2026 • 12:01
Sport
Le polemiche arbitrali, gli scontri sugli spalti e le lacrime di Brahim Diaz: fotogrammi dalla finale di Coppa d’Africa
19 gennaio 2026 • 09:36
Sport
Una Coppa d’Africa per Leoni: il Senegal può rovinare il sogno degli “amici” del Marocco
16 gennaio 2026 • 19:01
Sport
Il «signor» Brahim Diaz, capofila della migrazione calcistica di ritorno verso l’Africa
14 gennaio 2026 • 07:00
Sport
Formazione e competenza: così gli allenatori africani sono usciti dalla segregazione
09 gennaio 2026 • 12:29
Sport
Tutte le pressioni su Salah: per diventare il re d’Egitto ora serve vincere la Coppa d’Africa
05 gennaio 2026 • 20:08
Sport
«Il Sudan è vivo»: la fine del sogno in Coppa d’Africa e la ricerca di un futuro oltre la guerra
04 gennaio 2026 • 07:00
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