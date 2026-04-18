Chiamatelo «effetto placcaggio». Il rugby è uno sport per donne

Torna il Sei Nazioni. L’Italia femminile sfida l’Irlanda ma soltanto in pay per view. Quello di cui questa disciplina ha assoluto bisogno è invece visibilità. Per abbattere finalmente gli ultimi stereotipi. Ne parliamo con l’ex azzurra Erika Morri, che ha studiato come fare
Non vogliono favoritismi, chiedono soltanto di essere guardate. Le atlete della Nazionale di rugby sono la faccia di un movimento in continua espansione: i numeri sono ancora bassi (parliamo di meno di 6mila tesserate contro le quasi 50mila dell’Inghilterra), ma la Fir si getta in mischia con coraggio. Da una parte lavora per annullare i pregiudizi fioriti attorno a questo sport, dall’altra protegge il genere femminile con ogni mezzo. È l’unica federazione sportiva in Italia ad aver messo sotto