Pellacani stravince. La nuova capitale dei tuffi ora è Roma

La delusione l’aveva quasi portata a smettere, ma un percorso psicologico, una pausa e qualche settimana senza cloro nel naso, hanno rimesso le medaglie al centro. Oggi è la prima tuffatrice al mondo a vincere 4 ori nella stessa manifestazione. Ed è la conferma che la Capitale si tuffa sempre di più
«Solo Parigi è degna di Roma; solo Roma è degna di Parigi». Il motto del gemellaggio univoco tra le due capitali europee assume un nuovo significato nella prospettiva luminosa dei tuffi italiani agli Europei di Parigi 2026: lo incarna Chiara Pellacani, romana classe 2002, quattro ori al collo su altrettante gare nella piscina di Saint Denis, la stessa da dove aveva guardato due volte il podio dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. La delusione l’aveva quasi portata a smettere, ma un per