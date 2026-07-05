Cio e Corte suprema Usa contro le atlete trans: il rumore sulle donne, il silenzio sugli uomini

Una stretta progressiva presentata, anche dal Comitato olimpico internazionale, come una difesa dell’equità nello sport femminile. Ma dietro l’esclusione riemerge una vecchia logica: proteggere le donne per controllarne corpi e identità, ignorando violenze, disuguaglianze reali e l’incidenza di persone nate con tratti intersex

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La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legittimità dei divieti statali che impediscono alle atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili scolastiche e universitarie. Una mossa accolta con entusiasmo dal presidente Donald Trump che l’ha descritta come la fine di una situazione assurda. Il tema gli sta così tanto a cuore che durante un comizio, in passato, si è esibito in una scena da cabaret, ridicolizzando atlete transgender in azione nel sollevamento pesi (o meglio, int