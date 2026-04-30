Claudio Ranieri, divinità abbattuta: un tradimento alla Tolstoj

Un’estate fa la Nazionale, o meglio la Nazione, lo convocava a salvare il Mondiale e i romanisti in coro dicevano: «È solo nostro». Dieci mesi dopo ha fatto capire che era stanco di ascoltare le lamentele del generale Gasperini (un virtuoso dell’alterco, visti i precedenti), così si è tolto la divisa. Chi aveva ragione? I Friedkin non si sono preoccupati di ristabilire l’onore delle armi. Ma per esistere, Ranieri non ha mai avuto bisogno di liberarsi di un’ombra. Era lui che la proiettava. Qualcuno si è illuso di cancellarla. Andrà peggio