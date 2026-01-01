L’ascesa degli escarabajos: così in Colombia il ciclismo ha unito un paese intero

Nel paese sudamericano il ciclismo è sport nazionale: è legato a tutti i conflitti sociali e politici che hanno attraversato il paese, dalle lotte tra conservatori e liberali a quando Pablo Escobar fondò una squadra per trasportare cocaina in Europa. Dal 1951, anno della prima corsa a tappe nazionale e la scoperta del mito di Ramon Hoyos, le storie dei ciclisti parlano di violenza, conflitti e narcotraffico, ma anche di letteratura, sacrificio e cultura contadina
Il 12 settembre 2025 il colombiano Egan Bernal, già campione del Tour de France nel 2019 e del Giro d’Italia nel 2021, ha vinto la sedicesima tappa della Vuelta a España, dopo che, nel 2022, un tragico incidente lo aveva quasi ucciso. La vittoria di Bernal, seguito di un recupero che sembrava impossibile, è la chiusura di un cerchio apertosi negli anni Cinquanta, quando un giovane ciclista, proveniente dalla stessa città di Egan, Zipaquirà (da qui il soprannome “El Zipa”), immaginò di creare una