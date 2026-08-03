Come è profondo il mare degli sportivi. Il rinascimento del nuoto in acque libere

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Com’è profondo il mare delle acque libere. Affollato, sicuramente: negli ultimi anni il circuito open water ha progressivamente allargato le boe della partecipazione collettiva, cambiando totalmente registro e immagine. In primis, di coscienza: è stato il primo sport acquatico a occuparsi di ambiente e a subire gli effetti del cambiamento climatico. D’altronde chi nuota è la prima sentinella delle baie di tutto il mondo e negli ultimi tempi, tra i miasmi della Senna olimpica e il mare bollente d