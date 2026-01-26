Una rivalità preziosa per la nostra pallavolo: Conegliano-Scandicci è già un classico

L’eccellenza della squadra veneta non fa più notizia. Ma la settima Coppa Italia consecutiva conquistata domenica davanti a un pubblico da record assoluto può sembrare un film già visto solo ai più distratti. Solo 40 giorni fa la sconfitta nella finale del Mondiale per club, proprio per mano della cenerentola Scandicci. L’Imoco non è più invincibile, ma sa come riprendersi. E a giovarne è l’intero movimento. L’8 febbraio un’altra rivincita, stavolta in campionato
Il favoloso mondo del volley azzurro è in grado di spigionare uno strapotere mondiale, ma anche una nuova e intensa rivalità entro i confini del paese. La settima Coppa Italia consecutiva (l’ottava in totale) conquistata domenica sera dall’Imoco Conegliano solo ai più distratti può sembrare un film già visto. Da oltre dieci anni le Pantere gialloblù vanno a braccetto con il successo, una consuetudine imbarazzante che rischiava di diventare prevedibile. Quando l’eccellenza non fa più notizia, so