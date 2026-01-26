Una rivalità preziosa per la nostra pallavolo: Conegliano-Scandicci è già un classico

L’eccellenza della squadra veneta non fa più notizia. Ma la settima Coppa Italia consecutiva conquistata domenica davanti a un pubblico da record assoluto può sembrare un film già visto solo ai più distratti. Solo 40 giorni fa la sconfitta nella finale del Mondiale per club, proprio per mano della cenerentola Scandicci. L’Imoco non è più invincibile, ma sa come riprendersi. E a giovarne è l’intero movimento. L’8 febbraio un’altra rivincita, stavolta in campionato