Così il Sud si è ripreso il ciclismo: «I campioni vengano qui in ritiro»

Il Giro di Sardegna è tornato dopo 15 anni di assenza. Ad aprile il circuito sbarca in Calabria (Giro di Reggio e quello della Magna Grecia). E il Giro d’Italia, dopo l’avvio in Bulgaria, riparte dal Mezzogiorno. L’obiettivo del 2026 è contendere alla Spagna il ruolo di sede principale dei ritiri invernali delle grandi squadre. L’ex scalatore Fabio Aru: «Qui il clima è ideale e i percorsi perfetti, ma serve uno sforzo collettivo e un cambio di mentalità». Il presidente della Lega pro, Roberto Pella: «Dobbiamo rilanciare la funzione turistica di questo sport»