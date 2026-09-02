Costanza Verona: «Con l’Italbasket possiamo emozionare. Grazie al duro lavoro arrivo dove voglio»

La playmaker racconta la crescita del movimento azzurro e i suoi quattro mesi in Wnba, dove ha alzato l’asticella. «Giocare poco mi ha motivato. Osservo e imparo. Lavoriamo molto sulla fisicità giocando contro gli uomini»

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L’Italia del basket femminile torna a disputare un Mondiale a distanza di 32 anni, l’ultima volta nel 1994 Costanza Verona non era nemmeno nata. L’orgogliosa picciotta di Palermo a 27 anni può rivendicare una carriera costruita sull’ostinazione e sulla pazienza. È diventata la nona italiana nella storia a sbarcare nel prestigioso mondo della WNBA, lo scorso 10 giugno l’esordio con le Dallas Wings. Adesso c’è un’Italia che ha bisogno di lei, colonna portante di un gruppo che la scorsa estate ha f