Giovedì 4 settembre iniziano i mondiali

Costanza Verona: «Con l’Italbasket possiamo emozionare. Grazie al duro lavoro arrivo dove voglio»

Credits: Italbasket
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Lia Capizzi
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02 settembre 2026 • 07:00

La playmaker racconta la crescita del movimento azzurro e i suoi quattro mesi in Wnba, dove ha alzato l’asticella. «Giocare poco mi ha motivato. Osservo e imparo. Lavoriamo molto sulla fisicità giocando contro gli uomini»

L’Italia del basket femminile torna a disputare un Mondiale a distanza di 32 anni, l’ultima volta nel 1994 Costanza Verona non era nemmeno nata. L’orgogliosa picciotta di Palermo a 27 anni può rivendicare una carriera costruita sull’ostinazione e sulla pazienza. È diventata la nona italiana nella storia a sbarcare nel prestigioso mondo della WNBA, lo scorso 10 giugno l’esordio con le Dallas Wings. Adesso c’è un’Italia che ha bisogno di lei, colonna portante di un gruppo che la scorsa estate ha f

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping