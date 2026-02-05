Cristiano Ronaldo e lo “sciopero” di compleanno che rivela le crepe nel progetto del fondo Pif

Solo un anno fa, il club di Riad spendeva 77 milioni solo per Jhon Durán. A gennaio la società, seconda in Saudi Pro League dietro all’Al-Hilal di Simone Inzaghi (che ha appena preso Benzema), si è limitata a due innesti a costo zero. Il fondo sovrano saudita, in crisi da mesi a causa del crollo dei prezzi del petrolio, controlla le tre principali squadre del campionato. La rabbia del portoghese va oltre la mancanza di trofei: si sente snobbato e potrebbe addirittura andar via in estate

Ha del clamoroso lo “sciopero” della più grande star del calcio mondiale. Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo con l’Al-Nassr per la partita di campionato del 2 febbraio, appena tre giorni prima del suo 41° compleanno. Il motivo è una protesta contro la proprietà, il fondo sovrano saudita Pif, accusato di non voler più investire nella squadra. Il portoghese non ha tutti i torti: solo un anno fa, il club di Riad spendeva 77 milioni di euro per il talentuoso centravanti colombiano