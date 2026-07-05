L’Italia del volley ha un Lavia in più: «Nella vita serve anche perdere»

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La parola chiave è rodaggio. È quello della Nazionale maschile di volley che ha sbancato gli ultimi due Mondiali consecutivi (2022, 2025) e sta costruendo le fondamenta per gli imminenti Europei (9-26 settembre). È il rodaggio personale di Daniele Lavia, reduce dalla seconda settimana di VLN (Volley Nations League) in Slovenia, ha raggiunto le 150 presenze con la maglia dell’Italia, vestendo anche i gradi di capitano. È soprattutto tornato sotto rete a schiacciare dopo la grande paura di un anno