Bulzamini, terzino giramondo: «Ora l’Italia della pallamano può sognare in grande»

Gli azzurri sono in ritiro a Trieste dove il 6 gennaio affrontano in amichevole la Romania, una prima tappa di avvicinamento agli Europei al via il 15 gennaio. L’Italia della pallamano sta viaggiando lungo l’autostrada della consapevolezza grazie ai recenti risultati. Davide Bulzamini, 30 anni, è l’uomo con la valigia in mano. Terzino sinistro, ha giocato in Francia, in Spagna, in Slovenia, nel 2024 è tornato in Italia con l’obiettivo realizzato di vincere lo scudetto a Conversano. Un leader di