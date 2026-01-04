intervista – il 16 il debutto contro l’Islanda

Bulzamini, terzino giramondo: «Ora l’Italia della pallamano può sognare in grande»

Davide Bulzamini, terzino sinistro, 90 presenze con la Nazionale di pallamano. Ha giocato in Francia, Spagna, Slovenia. Nel 2025 ha vinto lo scudetto con Conversano. Da settembre si è trasferito in Germania nella Bundesliga (Foto Luigi Canu/FIGH)
Lia Capizzi
04 gennaio 2026 • 18:55Aggiornato, 04 gennaio 2026 • 18:55

Il terzino della Nazionale di pallamano, che torna agli Europei dopo 28 anni: «Ora i più piccoli guardano un’Italia che nella pallamano riesce a confrontarsi con le grandi nazionali, possono sognare in grande. Questo va oltre qualsiasi risultato sportivo. Agli Europei vogliamo disturbare»

Gli azzurri sono in ritiro a Trieste dove il 6 gennaio affrontano in amichevole la Romania, una prima tappa di avvicinamento agli Europei al via il 15 gennaio. L’Italia della pallamano sta viaggiando lungo l’autostrada della consapevolezza grazie ai recenti risultati. Davide Bulzamini, 30 anni, è l’uomo con la valigia in mano. Terzino sinistro, ha giocato in Francia, in Spagna, in Slovenia, nel 2024 è tornato in Italia con l’obiettivo realizzato di vincere lo scudetto a Conversano. Un leader di

