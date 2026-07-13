Il passato non passa: tra argentini e inglesi è il derby della storia

Quarant’anni sono un’eternità. In quel 1986 un solo argentino giocava nel massimo campionato inglese, Osvaldo Ardiles, al Tottenham. E non era più nel giro della Nazionale. Fra i titolari che probabilmente scenderanno in campo domani per l’Albiceleste ci sono invece ben cinque giocatori della Premier

true false

Quarant’anni, un mese e ventitré giorni. Tanto è passato dalla Mano de Dios e dal Gol del secolo. «Il giorno in cui Maradona ha spiegato un paese» è il titolo dell’articolo con cui Jorge Valdano, campione del mondo pure lui e diventato negli anni l’intellettuale del futbol per eccellenza, ha celebrato l’anniversario su El Pais. Due a uno per l’Argentina contro l’Inghilterra, dove il due fu tutto di Diego. Un precedente che è un mito radicato nella storia, calcistica e non. Calci diversi Nessun