Aspettando i Mondiali di atletica a Tokyo: appunti, speranze e incognite dalla Diamond League
30 agosto 2025 • 17:26Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:44
Iapichino nel lungo e Diaz nel salto triplo hanno vinto il diamante nelle finali di Zurigo e sono una garanzia. C’è fiducia su Furlani e Fabbri, che devono però contenere foga ed errori. Jacobs e Tamberi sono acciaccati e in dubbio, dopo un anno non esaltante. Ma in Giappone ci sarà modo di stropicciarsi gli occhi con l’uomo che dà del tu al cielo: Armand Duplantis