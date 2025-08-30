Iapichino nel lungo e Diaz nel salto triplo hanno vinto il diamante nelle finali di Zurigo e sono una garanzia. C’è fiducia su Furlani e Fabbri, che devono però contenere foga ed errori. Jacobs e Tamberi sono acciaccati e in dubbio, dopo un anno non esaltante. Ma in Giappone ci sarà modo di stropicciarsi gli occhi con l’uomo che dà del tu al cielo: Armand Duplantis

Sognando Tokyo, tra passato e presente, tra speranze, punti interrogativi, e purtroppo qualche assenza come quella sofferta dell’ultimo minuto di Massimo Stano, fermato da un infortunio al bicipite femorale sinistro, costretto a dire addio al luogo caro in cui ha vinto l’oro olimpico della 20 km di marcia. Il National Stadium si prepara ad ospitare i Mondiali di atletica leggera dal 13 al 21 settembre. L’Italia ha in Nadia Battocletti la sua regina, a 25 anni la fuoriclasse trentina è la principale ispirazione di tutto il gruppo azzurro, per ciò che conquista in pista e per come è capace di porsi al di fuori delle gare.

Sono legati dagli ultimi successi Larissa Iapichino e Andy Diaz, che hanno appena vinto il diamante nelle finali di Zurigo del circuito che corrisponde alla Champions League dell’atletica.

Per Diaz, già bronzo nel triplo ai Giochi di Parigi 2024, è il terzo successo in carriera. Una iniezione di ottimismo per il cubano naturalizzato italiano nato il giorno di Natale di 30 anni fa. Per l’allievo dell’ex campione Fabrizio Donato una stagione fin qui gestita con il misurino. In inverno ha vinto sia il titolo europeo indoor a Apeldoorn sia quello mondiale a Nanchino atterrando rispettivamente a 17.71 e 17.80 metri (quest’ultima resta la miglior prestazione mondiale dell’anno nonché il nuovo record italiano).

Una serie di guai fisici lo ha tormentato tra maggio e luglio, ma proprio a Zurigo ha messo in mostra la forma ritrovata. Andy è un agonista, a maggior ragione quando in pedana deve affrontare l’ex connazionale Pedro Pichardo, naturalizzato portoghese. C’è una rivalità accesa tra gli ex cubani del triplo, si guardano di traverso, un primo posto in gara diventa spesso una questione di vita o di morte, sportivamente parlando si intende. Pathos a go-go.

iapichino è una big

Larissa Iapichino è al secondo successo consecutivo nella Wanda Diamond League dopo il titolo dello scorso anno di Bruxelles. Non è più la piccola cucciola della Nazionale, a 22 anni compiuti il 18 luglio è una Big.

Lo scorso agosto era uscita con le orecchie basse dallo Stade De France, delusissima per il quarto posto olimpico. Ha permesso ai dubbi di insinuarsi nei pensieri, si è sentita soffocare dalle pressioni esterne quando in realtà è lei che pretende la perfezione da sé stessa. Aveva annunciato di aver bisogno di una pausa, ma fortunatamente lo stop è durato poche settimane, giusto il tempo di metabolizzare il down olimpico. Ha ritrovato la grinta in pedana, del resto papà Gianni le ha affibbiato il nomignolo di leonessa.

A marzo si è messa al collo la medaglia tanto sognata, il suo primo oro, il titolo europeo indoor saltando 6.94 metri. Una misura inferiore di un solo centimetro a quella che gli ha permesso di mettere le mani sul Diamante tre giorni fa a Zurigo, 6.93 metri. A Palermo il 31 maggio ha superato le Colonne d’Ercole del lungo, il confine che separa una campionessa da una fuoriclasse: 7.06. È diventata la seconda donna italiana ad atterrare oltre la barriera dei 7 metri, dopo mamma Fiona May che detiene il record di 7.11.

In cosa è cresciuta la fiorentina? Nella fiducia. Con uno psicologo sportivo ha intrapreso un percorso di arricchimento e consapevolezza. A Tokyo, nella gara più importante dell’anno, la sfida mondiale potrebbe essere ancora una questione di centimetri, un appassionante, elegante e potente duello tra due rivali che sono anche amiche, l’azzurra contro la tedesca Malaika Mihambo.

Speranze Furlani e Fabbri

La solidità ce l’ha impressa nel DNA Mattia Furlani, cresciuto a pane e atletica da mamma Kathy Seck che lo allena insieme a papà Marcello. Proprio a Domani, nell’intervista dello scorso 27 luglio, il ventenne tifoso giallorosso si è autodefinito «un investimento familiare» rendendo merito ai sacrifici dei genitori che hanno indirizzato il suo percorso da atleta, trasferendosi a Rieti quando Mattia aveva 5 anni.

Anche Furlani ha lasciato Nanchino, lo scorso marzo, con in valigia un titolo indoor, la sua prima medaglia d’oro mondiale da affiancare al bronzo olimpico di Parigi. Ha una visione chiara del futuro, per questo motivo ha introdotto una nuova rincorsa a 18 passi.

A Zurigo si è dovuto accontentare, si fa per dire, del secondo posto (8.30 metri) battuto di due centimetri dallo svizzero Ehammer. Furlani a Tokyo si gioca il podio strizzando l’occhio alla medaglia d’oro. Sa di valere una misura importante attorno agli 8.50 (il suo personale è di 8.38), ma deve stare attento a contenere la foga che talvolta lo porta a strafare.

Quella foga che lo accomuna a Leonardo Fabbri. Il ventottenne gigante buono di Bagno a Ripoli è un leader nel getto del peso e con il Mondiale ha un buon feeling, nell’ultima edizione della rassegna iridata che si è svolta a Budapest nel 2023 ha raggiunto la consacrazione salendo sul secondo gradino del podio: un argento (22.34 metri) che gli ha allargato la prospettiva, confermato la bontà della metodologia di allenamento intrapresa dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo, associata a nuovo regime alimentare e alla meditazione.

Fabbri detiene la miglior misura mondiale del 2025 con 22.82 metri realizzato il 3 agosto degli Assoluti di Caorle, ma continua a bisticciare con la pedana del lancio, alterna ottimi lanci a una serie di nulli. A Zurigo ha chiuso al sesto posto nella finale di Diamond League vinta dall’americano Kovacs (22.46) che ai Mondiali non ci sarà, incappato in una giornata negativa a Eugene a giugno, quarto posto e niente biglietto aereo per Tokyo, la consueta croce e delizia dei Trials USA come rigida selezione di qualificazione.

Incognite Tamberi e Jacobs

Ma cosa rimane della “nostra” Tokyo, quella che ha portato l’atletica azzurra nell’iperuranio in una sfavillante domenica d’agosto del 2021? Gli undici minuti più impressionanti dello sport di casa nostra, l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e subito dopo quello di Marcell Jacobs. I due eroi di quei Giochi sono acciaccati, questo è il vero peccato. Gimbo, diventato papà della piccola Camilla, ha un modesto 2.20 come personale stagionale, lontanissimo dal suo standard. In dubbio sino all’ultimo se partecipare, conserva la voglia di presentarsi in pedana per la finale in programma il 16 settembre. Perché Tokyo è pur sempre Tokyo, per lui e per Marcell.

Dopo l’oro olimpico con 9”80 Jacobs ha alternato chiaroscuri a successi, ha vinto due ori europei (2022 e 2024), un oro mondiale indoor sui 60 metri, ma ha fatto parlare soprattutto per le sue assenze, gli infortuni di un fisico di cristallo, i forfait dell’ultima ora. Sì, ma quindi come sta Jacobs in vista dei Mondiali di Tokyo 2025? Chi lo sa, resta un enigma. Al pari della staffetta 4x100, e il pensiero torna sempre a Tokyo 2021, a quell’oro dei quattro moschettieri (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) considerato il simbolo di una potenza mondiale, di una squadra. Una spystory e troppe assenze ne hanno offuscato il ricordo, ahinoi.

Duplantis, nato per volare

Ci sarà spazio per stropicciarsi gli occhi con i più grandi fuoriclasse, su tutti Armand Duplantis che per tutti è semplicemente Mondo, l’uomo che continua a dare del tu al cielo. Il 12 agosto a Budapest ha migliorato per la tredicesima volta il record mondiale del salto con l’asta a 6.29 metri. Lo svedese, nato e cresciuto in Usa a Lafayette, è nato per volare, è il vero alfiere dello show dell’atletica.

A Tokyo tutti gli occhi saranno puntati sull'uomo che dà del tu al cielo: l'astista svedese-statunitense Armand Duplantis

Quest’anno ha trovato un vero rivale in Emmanouīl Karalis, di papà greco e mamma ugandese. Negli ultimi mesi il greco dalle lunghe treccine è stato capace di superare undici volte i sei metri, il quarto atleta nella storia, stabilendo ai primi di agosto il personale di 6.08. Gli astisti sono una razza romanticamente pazza, si abbracciano tra loro, si incitano, si consigliano, rotolano come bimbi gaudenti sul materasso.

Verrebbe voglia di entrare di nascosto nella loro chat di WhatsApp, anche solo un giorno, per poter assorbire un etto della loro complicità.

