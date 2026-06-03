Il mai vinto Muhammad Ali, i due tempi del campione con la lente di Gianni Minà

true false

Ora che i campioni mondiali di boxe sono troppi e sconosciuti, ora che Messi flirta con Trump, torna in mente Muhammad Ali: lui prima nero, poi pugile e americano, faro dei diritti civili e di uno sport più giusto. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa (3 giugno 2016), e questo è il racconto di chi lo conosceva bene. L’occasione è il libro Facce piene di pugni (Minerva) curato da Loredana Macchietti Minà, moglie del Gianni che fu per tutta la vita confessore e amico di quella stella ribell