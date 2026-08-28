Corpo, anima, tennis, dubbi e inat: le radici di Djokovic, lupo d’inverno

Dall’infanzia nella Serbia bombardata alla rottura della diarchia Federer-Nadal, fino alla sfida con Alcaraz e Sinner e alla caccia al 25° Slam a 39 anni: il documentario di Jason Hehir, su Prime Video, racconta l’uomo oltre il fuoriclasse, convinto che nella sua vita fosse tutto previsto. Tra una volontà feroce e dubbi che, invece di fermarlo, ne hanno alimentato la leggenda

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Novak Djokovic è l’unico venerato maestro che continua a essere considerato il solito stronzo. Il tennista serbo ci mette del suo, nel senso che è il primo a nutrire dubbi verso di sé anche se li usa per continuare a giocare e resistere. È stato il terzo, poi divenuto primo, tra Roger Federer e Rafa Nadal. Lo svizzero era l’eleganza, lo spagnolo la forza, e nessuno voleva che altri si intromettessero, Djoko l’ha fatto, con una prepotenza rottamatrice, finendo per rovinare la diarchia tanto che s