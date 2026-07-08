Djokovic contro Sinner, la nuova battaglia del campione che vuole essere amato

Per tutta la carriera il tennista serbo ha inseguito un riconoscimento che i tifosi hanno riservato soprattutto a Federer e Nadal. Ora, nel tramonto della sua leggenda, ha trovato un nuovo antagonista, simbolo di un sistema che sente ancora ostile. A Wimbledon la loso sfida vale molto più di un posto in finale

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Non mi amate? E io mi invento un personaggio nuovo. Da sempre Novak Djokovic soffre della sindrome del brutto anatroccolo e lo si può pure capire vista l’epoca in cui gli è toccato praticare la nobile arte del tennis. Con Roger Federer che conquistava i cuori degli esteti e Rafael Nadal quelli dei lottatori, a lui non è rimasto che diventare il più vincente di sempre nel continuo e raramente riuscito tentativo di sottrarre qualche elemento alla fanbase di quei due e portarlo dalla sua parte. E p