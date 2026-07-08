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Djokovic contro Sinner, la nuova battaglia del campione che vuole essere amato

Novak Djokovic (FOTO EPA)
Novak Djokovic (FOTO EPA)
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Piero Valesio
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08 luglio 2026 • 15:59

Per tutta la carriera il tennista serbo ha inseguito un riconoscimento che i tifosi hanno riservato soprattutto a Federer e Nadal. Ora, nel tramonto della sua leggenda, ha trovato un nuovo antagonista, simbolo di un sistema che sente ancora ostile. A Wimbledon la loso sfida vale molto più di un posto in finale

Non mi amate? E io mi invento un personaggio nuovo. Da sempre Novak Djokovic soffre della sindrome del brutto anatroccolo e lo si può pure capire vista l’epoca in cui gli è toccato praticare la nobile arte del tennis. Con Roger Federer che conquistava i cuori degli esteti e Rafael Nadal quelli dei lottatori, a lui non è rimasto che diventare il più vincente di sempre nel continuo e raramente riuscito tentativo di sottrarre qualche elemento alla fanbase di quei due e portarlo dalla sua parte. E p

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.