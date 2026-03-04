Fine e inizio

La duplicazione di Olimpiadi e Paralimpiadi: quando non si sa come includere, si separa

Antonella Bellutti
04 marzo 2026 • 07:00

La cerimonia di chiusura dei Giochi ha richiamato a qualcos’altro che accadrà a breve, piuttosto che al capitolo successivo di un unico racconto. Il paradosso più stridente della separazione sta nella meticolosa costruzione del “doppio”. Il mondo paralimpico non ha cercato una propria via simbolica autonoma, ma ha scelto di replicare pedissequamente la liturgia olimpica. Ma lo sport non può permettersi di restare indietro

C’è una sottile inquietudine che attraversa lo spettatore al termine di ogni Olimpiade. La chiusura di un grande evento, per definizione, non dovrebbe coincidere con il momento in cui ci si aspetta l’imminente nuovo inizio di una sua “copia”. Invece, lo spegnimento della fiamma, quando la festa ancora non è finita, genera una stonatura difficile da ignorare. Chi è attento ai temi dell’inclusione ha percepito quasi un piccolo dolore. Per l’osservatore esterno, che non conosce le logiche politiche

Per continuare a leggere questo articolo

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico