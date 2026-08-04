Eloisa Coiro: «Per stare ad alti livelli conta la motivazione. Dallo sport si impara»

La 25enne romana parla a pochi giorni dagli Europei di Birmingham: «In un primo momento non amai l’atletica perché è uno sport dove la fatica non si condivide con nessuno». «Sono ispirata ogni giorno da ragazzi e ragazze che cercano di migliorarsi quotidianamente, studiano, fanno sacrifici» spiega
Il quinto titolo italiano all’aperto sugli 800 metri, vinto qualche giorno fa a Firenze in 2’0”70, è arrivato diciotto giorni dopo il primato nazionale dei 600: 1’24”32 al Paolo Rosi di Roma, un record che apparteneva a Patrizia Spuri dal 1999. Eloisa Coiro, 25 anni, romana, delle Fiamme Azzurre, ci racconta la sua storia e le sue sensazioni a pochi giorni dagli Europei di Birmingham, dal 10 al 16 agosto. A Firenze che gara è stata? Le gare di campionato sono gare a sé stanti: il cronometro cont