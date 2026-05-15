Qual è il prezzo di un campione? Buttarsi via per i Giochi dei dopati

Gli Enhanced Games permettono l'uso di sostanze, sotto supervisione medica, per migliorare le prestazioni: 250mila dollari a ogni vincitore e un milione a chi batte un record mondiale. Tra gli investitori Thiel e Trump Jr: l’obiettivo è capitalizzare sulla crescente domanda di intrattenimento sportivo e di prodotti per la longevità. Una quarantina gli atleti, dall’argento a Parigi ’24 all’attore di Games of Thrones. Le preoccupazioni sul lungo periodo per la salute di chi vi prende parte

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Febbraio 2025, Greensboro, North Carolina. Il nuotatore greco Kristian Gkolomeev scende in vasca in un evento privato, nuota i 50 metri stile libero in 20 secondi e 89 centesimi e risale fuori dall'acqua con un milione di dollari. Il record ufficiale era e rimane quello di César Cielo dal 2009, ma Gkolomeev lo ha migliorato grazie all'uso di sostanze dopanti davanti a un pubblico ristretto. La domanda «si può comprare una star dello sport nel 2026?» dopo Greensboro ha una risposta più semplice d