Nella competizione itinerante al via mercoledì 27 agosto, “the Greek freak” sogna di portare un titolo alla sua Nazionale, impresa che non gli è mai riuscita a dispetto dei record in NBA. Nato da genitori nigeriani, il suo colore della pelle ha portato il presidente americano ad attaccarlo. La sua storia è il simbolo di un’idea di sport multietnico oggi sempre meno popolare
Il mondo di Antetokounmpo: il gigante che per Trump non è “abbastanza” greco
26 agosto 2025 • 19:39Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:41
