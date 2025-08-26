Nella competizione itinerante al via mercoledì 27 agosto, “the Greek freak” sogna di portare un titolo alla sua Nazionale, impresa che non gli è mai riuscita a dispetto dei record in NBA. Nato da genitori nigeriani, il suo colore della pelle ha portato il presidente americano ad attaccarlo. La sua storia è il simbolo di un’idea di sport multietnico oggi sempre meno popolare

«Secondo voi sono più greco io o lui? Diciamo che siamo alla pari». Era lo scorso novembre, la volata finale della campagna elettorale, e Donald Trump in un comizio a Milwaukee, Wisconsin (uno degli Stati contesi che gli avrebbero poi dato la vittoria), parlò così di Giannis Antetokounmpo, idolo locale dei Bucks e stella planetaria del basket NBA.

Non sapeva molto, o forse non gliene importava niente per l’economia del suo discorso, di “The Greek freak”, il “mostro greco”, il suo soprannome: nato a Zografo per poi crescere, studiare, tifare, sognare, combattere un corpo a corpo con la burocrazia per ottenere la cittadinanza a Sepolia, due zone della cintura periferica di Atene. Il colore della pelle: contava solo quello. Greco sì, ma proprio poco, praticamente per niente. Come me.

Trump, per la verità, era stato preceduto negli anni da altre prese di posizione. Un leader di Alba Dorata, il gruppo razzista ultranazionalista sciolto nel 2020 come “associazione a delinquere” che nel quartiere dove vivevano il ragazzo e la sua famiglia ottenne il 20,7 per cento dei consensi nel 2014, arrivò a dire: «Se a uno scimpanzé allo zoo date una banana e una bandiera, questo fa di lui un greco?».

Anche più tardi, però, nel 2018, il tuttora ministro della sanità Adonis Georgiadis storpiò il nome di Giannis e disse che era nato in Nigeria, provocando la reazione dell’associazione dei giocatori greci scesa in campo a difesa del loro collega, già allora perno della Nazionale. Fino a essere scelto come portabandiera per la sfilata della cerimonia di apertura olimpica sulla Senna di un anno fa, insieme con la marciatrice Antigoni Drisbioti.

Una medaglia che manca

La Grecia arrivò nel torneo olimpico ai quarti di finale. Ora torna alla carica. Sempre con Giannis. Giovedì 28 agosto la super versatile ala grande da 211 centimetri e 110 chili, 54 milioni di dollari di stipendio annuo, sfiderà l’Italia di Gianmarco Pozzecco negli Europei di basket itineranti - il match si gioca a Limassol, Cipro - che si aprono mercoledì. Una presenza che è stata in bilico nelle ultime settimane per questioni assicurative.

I Bucks, che proprio in questi giorni hanno ribadito che Antetokounmpo non lascerà Milwaukee come qualche voce di dentro del basket aveva ipotizzato anche in base ai risultati delle ultime tre stagioni (nonostante Giannis, sempre fuori al primo turno dei playoff), chiedevano una copertura più alta in caso di infortunio. Il problema è stato superato e ora la stella greca proverà quello che non gli è mai riuscito: sì perché lui, due volte miglior giocatore della regular season della NBA, l’anello del titolo riportato a Milwaukee dopo 50 anni nel 2021, non è mai salito sul podio in Nazionale in una grande manifestazione.

La lezione di Kobe Bryant

Ma al di là del suo percorso tecnico-sportivo, il “mostro greco” è sempre un simbolo di speranza per un pezzo di mondo. La sua storia è diventata biografie (da citare quella di Mirin Fader e le piu recenti uscite in Italia di Andrea Cassini, “Odissea”, e di Daniele Fantini e Davide Fumagalli, “Il dio greco del basket”) e anche un film, “Rise”, che ricostruisce il suo sofferto percorso umano e sportivo: la famiglia che viene dalla Nigeria, i documenti che non ci sono, i soldi per l’affitto che mancano, la paura di essere espulsi, la vita da clandestino dei tanti cantati da Manu Chao - «La mia vita va proibita, dice l’Autorità» - gli occhiali e i dvd venduti sulle spiagge dei turisti per portare soldi a casa, la strepitosa passione sportiva, prima per il calcio (il suo idolo era Thierry Henry) e poi per il basket (stravedeva per Allen Iverson), le scarpe divise con il fratello Thanasis (un passaggio nella NBA pure lui con il fratello Kostas, mentre anche il più giovane Alex gioca da cestista professionista) perché era dura comprarne un altro paio, le notti a dormire in palestra, la A-2 greca con il Filathilikos e la pioggia di osservatori delle franchigie Nba che volevano vedere il ragazzo prodigio non ancora “mostro”.

Fino all’”esenzione speciale” per conseguire la cittadinanza e alla prima scelta numero 15 di Milwaukee nel draft 2013, il super contratto e la Limousine all’aeroporto, ma anche la tristezza e la nostalgia per mamma Veronica e papà Charles (morto all’improvviso tempo dopo a soli 54 anni, a lui è intitolata la Antetokounmpo Family Foundation, impegnata in diversi progetti sociali in Nigeria, Grecia e Stati Uniti, le terre del suo personale mappamondo) rimasti in un primo periodo ad Atene perché ancora senza visto. E il boom. Con tanto di incontro con Kobe Bryant che gli diede il suggerimento di proteggere la sua fantasia e la sua voglia di imparare con una frase: «Non dimenticare di essere un bambino».

Un’idea di sport

Una storia che oggi ha un valore nuovo perché l’aria che tira nel mondo somiglia sempre di più alle battute - forse non è l’espressione giusta - trumpiane, mettendo in crisi l’idea stessa di un’Europa multietnica e di donne e uomini che portano addosso diverse culture e modi di essere.

Un discorso non limitato alla Grecia. Dennis Schroeder, il playmaker nero leader della Germania, ci ha riflettuto amaramente nei giorni scorsi: «Non riceverò mai lo stesso amore di Dirk Nowitzki (mito del basket tedesco e della NBA) perché sono nero».

Ovviamente i razzismi hanno cambiato forma e magari sono più rare le discriminazioni clamorose che fanno scandalo, ma diversi pezzi di classe politica e di opinione pubblica, inconsapevolmente o no, ricordano sempre che un giocatore di un altro colore della pelle è come un di più, un apporto “esterno”, magari se è forte ben venga ma fermiamoci lì. Giannis non ignora tutto questo, sottolinea sempre che il suo mestiere è fare canestro e cercare di «restituire», questo il verbo, alle persone in difficoltà.

Un giorno, Barack Obama gli consigliò «di aprirsi di più». Era l’inizio del 2020, poi sarebbero esplose le proteste antirazziste del Black Lives Matter che videro Antetokounmpo scendere in piazza a Milwaukee con tanto di megafono. A Trump, però, qualche mese fa preferì non rispondere, semplicemente dichiarando che di politica preferisce discuterne (poco) a casa e in famiglia, e augurando il meglio ai due candidati di allora senza scegliere Kamala Harris.

Chissà oggi, qualche mese dopo quel giorno di novembre, che cosa ne pensa di quel «chi è più greco tra me e lui?».

© Riproduzione riservata