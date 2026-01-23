il dibattito nato dopo como-milan

La cattedrale per ciechi di Fàbregas: è il tempo a dividere giochisti e risultatisti

Dopo aver chiuso a Como la carriera da calciatore, Cesc Fàbregas ha allenato la Primavera e, dal 2024, guida la prima squadra (FOTO ANSA)
Marco Cirielloscrittore
23 gennaio 2026 • 18:53

Dice di non guardare la classifica, vuole vincere senza rinunciare allo spettacolo, attraverso aggressività e dinamismo. I suoi ragazzi ancora non vedono cosa stanno diventando, ma intanto esercitano il dribbling in un campionato che ne vede sempre meno. La sconfitta contro Allegri è diventata, complice la semplificazione tipica dello sport italiano, uno scontro tra mondi. In cui hanno tutti ragione 

In un famoso racconto di Raymond Carver, un uomo vede una cattedrale quando è costretto a disegnarla per un cieco. In Serie A, Cesc Fàbregas, allenatore del Como, sta disegnando la cattedrale. Non è facile, nonostante la Serie A abbia avuto già altri disegnatori di cattedrali: Maurizio Sarri qualche anno fa, Roberto De Zerbi ieri, Luciano Spalletti l’altroieri, o Arrigo Sacchi e Zdeněk Zeman in principio. Ma Fàbregas è un marziano o almeno appare così, dice di non guardare la classifica mentre d

