Come finisce una leadership femminile: l’immutabilità dello sport italiano

Dopo le dimissioni di Maria Lorena Haz Paz dalla Federazione Cricket e con la pausa di riflessione di Laura Lunetta della Federazione di Danza Sportiva, si rischia di tornare a zero donne presidenti di federazioni. I loro casi (e i pochissimi precedenti) mostrano quanto il sistema sportivo sia refrattario al cambiamento. E penalizzi non solo le donne ma anche quelli che non si conformano