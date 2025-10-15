Antirazzismo a intermittenza: la nuova task force Fifa voluta da Infantino è frutto della sua guerra a Blatter

Il massimo organismo calcistico ha presentato un nuovo gruppo di lavoro con dentro alcuni ex calciatori. L’obiettivo è monitorare, fornire consulenza e partecipare ad attività educative. Fino al 2019 ne esisteva un’altra che si distinse per la scarsa operatività. Intanto le segnalazioni di discriminazioni continuano a crescere. L’ex membro del panel: «Perché non potenziare il gruppo già esistente? L’ha sciolto solo perché era del suo predecessore»