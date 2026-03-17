Se si monetizza pure il cooling break: con gli spot durante le pause la Fifa sposa il modello americano

Dai prossimi Mondiali l’hydration break non sarà più facoltativo: ci sarà ogni partita, una volta per tempo, e durerà 3 minuti. E i broadcaster potranno inserire spot pubblicitari all'interno di queste finestre. Mentre il gioco si spezzetta sempre più, l’americanizzazione del calcio non è più un timore teorico, ma un processo tecnico in atto. Così torna in auge il dibattito sull’introduzione del tempo effettivo di gioco