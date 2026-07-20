Guadagni da record alla Fifa di Infantino. A pagare città e tifosi

Ufficialmente, la Federazione è un’organizzazione senza scopo di lucro, e la maggior parte dei guadagni, tolte le spese correnti e gli stipendi, non verrà trattenuta. Ma il loro valore è molto più che economico, per Infantino: significano prima di tutto voti. E il vero prezzo sarà pagato da altri
Gianni Infantino ha parlato del Mondiale appena concluso come del «più grande evento che il genere umano abbia mai visto», durante la conferenza stampa di venerdì scorso alla Trump Tower. Di sicuro, lo è stato in termini economici per la Fifa: prima del calcio d’inizio della manifestazione, le previsioni erano di 13 miliardi di dollari di introiti, oggi questa cifra è stata ritoccata a 15 miliardi. Un successo trainato da una strategia più che mai votata al massimizzare i guadagni per stabilire