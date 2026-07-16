Il reportage

Mondiali accessibili a tutti, il piano di Mamdani per la finale di New York

Maria Michela D’Alessandro
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16 luglio 2026 • 07:00

Tra pochi giorni andrà in scena la finale. «La priorità della Fifa è fare profitto», ha spiegato Maya Handa, nominata dal sindaco World Cup Czar, a Domani. «Noi invece ci siamo chiesti: il Mondiale arriverà comunque a New York. Come possiamo fare in modo che i newyorchesi ne traggano beneficio?»

New York – Passeggiare per Manhattan, a New York City, durante i Mondiali, può sembrare più caotico del solito con centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo. Ma anche accorgersi di qualche dettaglio che rende ancora più unica la Grande Mela. I chioschi LinkNYC, gli schermi digitali che normalmente servono per telefonare gratuitamente, consultare una mappa o collegarsi al Wi-Fi pubblico, in questi giorni trasmettono le partite di calcio del Mondiale. Una scelta, quella di trasformare i m

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.