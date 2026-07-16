Mondiali accessibili a tutti, il piano di Mamdani per la finale di New York

Tra pochi giorni andrà in scena la finale. «La priorità della Fifa è fare profitto», ha spiegato Maya Handa, nominata dal sindaco World Cup Czar, a Domani. «Noi invece ci siamo chiesti: il Mondiale arriverà comunque a New York. Come possiamo fare in modo che i newyorchesi ne traggano beneficio?»
New York – Passeggiare per Manhattan, a New York City, durante i Mondiali, può sembrare più caotico del solito con centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo. Ma anche accorgersi di qualche dettaglio che rende ancora più unica la Grande Mela. I chioschi LinkNYC, gli schermi digitali che normalmente servono per telefonare gratuitamente, consultare una mappa o collegarsi al Wi-Fi pubblico, in questi giorni trasmettono le partite di calcio del Mondiale. Una scelta, quella di trasformare i m