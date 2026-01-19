Fischnaller, l’Highlander della tavola: «Non mi vergogno più della mia età»

Una bacheca piena di trofei. Milano-Cortina sarà la sua settima Olimpiade: «Dopo Pechino 2022 ho avuto una lieve depressione». Il segreto della longevità? «Tecnica ed esperienza, nella lettura delle piste non mi prende nessuno». La riconoscenza per la moglie Elizabeth, la madre scomparsa un anno fa, la religione come «sostegno» e l’importanza dell’educazione fisica a scuola: «Lo snowboard azzurro non si nasconde più»

Il segreto della longevità di Roland, il più forte snowboarder italiano. È membro d’onore di un club elitario formato da straordinari pluriquarantenni che sfidano sé stessi e lo scorrere del tempo. Insieme a LeBron James, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lewis Hamilton e Lindsey Vonn c’è anche Roland Fischnaller. Con la sua tavola da snowboard sta preparando Milano-Cortina 2026, la sua settima Olimpiade. Cosa spinge ancora a gareggiare un campione che ha già conquistato tutto o quasi? In bacheca