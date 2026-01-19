intervista al più forte snowboarder italiano, 45 anni

Fischnaller, l’Highlander della tavola: «Non mi vergogno più della mia età»

A 45 anni Roland Fischnaller continua a vincere, run dopo run riesce a rimontare il pronostico. L’ultima volta il 10 gennaio 2026 a Scuol (Svizzera) nel gigante parallelo, 25esima vittoria in carriera a 15 anni di distanza dalla prima (FOTO: Courtesy Roland Fischnaller)
Lia Capizzi
19 gennaio 2026 • 07:00

Una bacheca piena di trofei. Milano-Cortina sarà la sua settima Olimpiade: «Dopo Pechino 2022 ho avuto una lieve depressione». Il segreto della longevità? «Tecnica ed esperienza, nella lettura delle piste non mi prende nessuno». La riconoscenza per la moglie Elizabeth, la madre scomparsa un anno fa, la religione come «sostegno» e l’importanza dell’educazione fisica a scuola: «Lo snowboard azzurro non si nasconde più»

Il segreto della longevità di Roland, il più forte snowboarder italiano. È membro d’onore di un club elitario formato da straordinari pluriquarantenni che sfidano sé stessi e lo scorrere del tempo. Insieme a LeBron James, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lewis Hamilton e Lindsey Vonn c’è anche Roland Fischnaller. Con la sua tavola da snowboard sta preparando Milano-Cortina 2026, la sua settima Olimpiade. Cosa spinge ancora a gareggiare un campione che ha già conquistato tutto o quasi? In bacheca

Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping