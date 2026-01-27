Freestyle, Flora Tabanelli: «Non rinuncio ai miei valori per un oro olimpico. La paura? Fa parte del gioco»

La 18enne stella azzurra si racconta alla vigilia delle sue prime Olimpiadi: «La mia generazione non dimentica il rispetto per gli altri. Vogliamo crescere insieme, imparare dagli errori e ispirare chi viene dopo. Dopo l’infortunio preferisco concentrarmi sul recupero. La scorsa stagione è stata incredibile, ma non mi ha cambiata»

true false

Flora Tabanelli, dica la verità, si immagina sul podio olimpico? È il sogno più grande per ogni atleta. Dopo l’infortunio, oggi preferisco concentrarmi sul recupero. Però c’è molto clamore attorno a lei. La scorsa stagione è stata incredibile e non mi aspettavo risultati così importanti in così poco tempo. L’attenzione fa piacere, anche se porta qualche pressione in più, ma non ha cambiato il mio carattere né la mia voglia di sciare e migliorarmi ogni giorno. Flora e Miro Tabanelli, 18 e 21 ann