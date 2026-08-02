Fontecchio: «Ora separo l’atleta dalla persona. Sogno i Giochi di Los Angeles, come papà»

Il 30enne racconta la scelta di restare a Miami in Nba («Potrei tornare utile ad Antetokounmpo»), il rientro in azzurro per le qualificazioni al Mondiale e il sogno olimpico del 2028, sulle orme del padre che nel 1984 fu semifinalista nei 110 ostacoli. Sulla vita fuori dal parquet: «I sacrifici maggiori li fa la mia famiglia»

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La parola riposo non rientra nell’agenda di Simone Fontecchio che trascorre l’estate nei luoghi del cuore, diviso tra la città natale di Pescara, con il mare di Francavilla, e quella che è diventata una seconda casa. A Bologna ha posato le valigie la prima volta a 14 anni. La scelta di mamma, Amalia “Malì” Pomilio – fuoriclasse del basket femminile, con 120 presenze in azzurro – e di papà Daniele, campione italiano dei 110 ostacoli (argento Europeo 1986), di mandarlo a crescere nelle giovanili d