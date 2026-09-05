A Monza vincerà la ragione o il sentimento? Lo strano derby fra Antonelli e le Ferrari

Il leader del Mondiale parte ultimo nella gara di casa: per la Mercedes era il momento giusto per scontare la penalità. Ciò che pensano i tifosi forse non conta granché. Eppure Domenicali, boss della Formula 1, gli riconosce «una straordinaria componente di romanticismo». E lo stesso Leclerc ammette: «La sua è una storia bellissima». Per la prima volta gli italiani possono scegliere tra il mito di Maranello e un ragazzo cresciuto a pochi chilometri da lì