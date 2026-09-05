A Monza vincerà la ragione o il sentimento? Lo strano derby fra Antonelli e le Ferrari

Il leader del Mondiale parte ultimo nella gara di casa: per la Mercedes era il momento giusto per scontare la penalità. Ciò che pensano i tifosi forse non conta granché. Eppure Domenicali, boss della Formula 1, gli riconosce «una straordinaria componente di romanticismo». E lo stesso Leclerc ammette: «La sua è una storia bellissima». Per la prima volta gli italiani possono scegliere tra il mito di Maranello e un ragazzo cresciuto a pochi chilometri da lì
«Nella Formula 1 non c’è spazio per i sentimenti», ha detto il team principal della Mercedes Toto Wolff per spiegare come mai la scuderia abbia deciso di far scontare a Kimi Antonelli la penalità per il cambio motore proprio a Monza. Dando un dispiacere ai tifosi che volevano vederlo davanti, magari in pole. Curiosamente, poche ore più tardi il boss della F1 Stefano Domenicali, intervistato dal Corriere della Sera, ha scelto parole che fanno a pugni con quelle di Wolff per raccontare come fa il